Merkür Holding Erbaaspor Niğde Anadolu FK'yı 4-0 Mağlup Etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Merkür Holding Erbaaspor sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın golleri Emre, Durmuş, İsmail ve Safa'dan geldi.