Merkür Holding Erbaaspor Niğde Anadolu FK'yı 4-0 Mağlup Etti
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Merkür Holding Erbaaspor sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın golleri Emre, Durmuş, İsmail ve Safa'dan geldi.
STAT: İlçeHAKEMLER: Halil Erdoğan, Mustafa Kırbaş, Azem ZorluERBAASPOR: Hasan, Mehmet, Furkan Boz, Emirhan (Dk.72 Bayduhan), Yavuz (Dk.75 Ali Kemal İskenderoğlu), Alperen (Dk.45 Serkan), Emre, (Dk.73 Necdet) Şükrü (Dk.45 Durmuş), Safa, Ertuğrul, İsmailNİĞDE ANADOLU FK: Furkan Özgül, Eray, Oğulcan, Habib (Dk.60 Furkan Külekçi), Yağız, Fhed (Dk.45 Taner), Selcan, Ali Eren Konday, (Dk.72 Ahmet) Mehmet Can Karaer (Dk.75 Furkan Berkay Uçar), Mehmet Han Küçük (Dk.75 Arda), UfukGOLLER: Dk. 15 Emre, Dk. 68 Durmuş, Dk.71 İsmail (Penaltı) Dk.88 Safa (Erbaaspor)SARI KARTLAR: ( Niğde Anadolu FK) – Emirhan, Bayduhan (Erbaaspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Merkür Holding Erbaaspor sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'yı 4-0 mağlup etti.10'uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında Emre'nin rakip yarı sahanın ortasından kaleye gönderdiği sert şut filelerle buluştu: 1-0.68'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Emirhan'ın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Durmuş'un şutu filelerle buluştu: 2-0.71'inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Emre'ye Oğucan'ın yaptığı sert müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İsmail toplu filelerle buluşturdu: 3-0. 88'inci dakikada soldan köşe vuruşu kullanan Furkan Boz'un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Safa'nın vuruşu filelerle buluştu: 4-0.Karşılaşma Merkür Holding Erbaaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.- Tokat
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Spor