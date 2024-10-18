Merkezefendi Geleneksel Spor Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Merkezefendi Sporla Buluşuyor sloganıyla hayat bulan geleneksel spor şenlikleri önceki gün Yenişehir Yürüyüş Yolunda yapılan coşkulu bir etkinlikle başladı.

Merkezefendi'de spor yapma bilincinin kazanılması ve spor kültürünün yerleşmesi amacıyla spora ve hareketli yaşama dikkat çekmek için düzenlenen ' Merkezefendi Geleneksel Spor Şenlikleri' açılış etkinlikleri ile başladı. Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün organize ettiği program Yenişehir Yürüyüş Yolunda düzenlendi. Programa Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Proje Koordinatörü Redife Aslıhan Uçar, Proje Uzmanı Ramazan Aydoğmuş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kale, İlçe Jandarma Komutanı Musa Çırak, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sakine Çiğdem Koç Yalçın, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Sevtap Çavuşoğlu, Merkezefendi Gençlik Spor Akademisi kursiyerleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Isınma hareketleri ve egzersizlerle başlayan programda, ilçede açılan POMEM ve BESYO Yetenek Sınavlarına Ücretsiz Hazırlık Kurslarına katılan ve sınavda başarılı olan gençlere başarı belgeleri takdim edildi. Etkinlik alanına kurulan farklı branşlardaki istasyonlarda spor faaliyetleri yapıldı. Voleyboldan Masa Tenisine, Hemsballdan Mini Basketbola gösterilerin sunulduğu program, bisiklet turu ile devam etti. Bisikletlere binen protokol üyeleri ve gençler sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

"Spor kültürünün kazandırılmasını çok önemsiyoruz"

Sporun güzel yönünü bugün şölen havasında kutladıklarını belirten Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, toplumda sporun yayılması ve spor kültürünün kazandırılması adına bu tür faaliyetleri çok önemsediklerini söyledi. Okullarda antrenörlerin spor branşlarının tanıtımlarını yaparak çocukları küçük yaşlarda doğru spor branşlarına yönlendirdiklerini söyleyen İlman, Erasmus projelerine de değinerek, spor projeleri ve diğer alanlarda gençlere önemli kazanımlar sağladığını sözlerine ekledi.

Sırada orman temizliği ve doğa yürüyüşü var

'Merkezefendi Geleneksel Spor Şenlikleri' ilçede farklı yer ve mekanlarda hafta boyunca devam edecek. Erasmusdays etkinlikleri ile harmanlanan farkındalık günlerinde sırada 20 Ekim 2024 Pazar günü Yenişehir Millet Ormanında yapılacak Orman Temizliği ve Doğa Yürüyüşü etkinliği olacak. Saat 11.00'de gerçekleşecek programa 7'den 70'e tüm vatandaşlar katılabilecek. - DENİZLİ