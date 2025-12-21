Haberler

Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 89-93

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom ile oynadığı maçı uzatmada 93-89 kaybetti. Maçın normal süresi 84-84 eşitlikle sona erdi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Smith, Bleijenbergh 26, Miles, Roko Badzim 16, Mahir Ağva 15, Emre Tanışan 2, Griffin 3, Cazalon 19, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı

TÜRK TELEKOM: Devoe 10, Alexander 18, Usher 3, Simonovic 14, Doğuş Özdemiroğlu 19, Berkan Durmaz 4, Ata Kahraman, Jaleen Smith 18, Trifunovic 1, Bankston 6

1'İNCİ PERİYOT: 19-24

DEVRE: 46 - 46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68 - 71

NORMAL SÜRE: 84-84

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket evinde konuk ettiği Türk Telekom'a uzatma sonucu 93-89 yenildi. Maçın birinci periyodunda Merkezefendi Belediyesi Basket, 24-19 geride kaldı. İlk yarı 46-46 sonuçlandı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu ise Denizli ekibi karşısında Türk Telekom 71-68 önde götürdü. Maçın normal süresi son 45 saniyede Merkezefendi'nin Badzim'le bulduğu 5 sayıyla 84-84 berabere bitince karşılaşma uzatmaya gitti. Türk Telekom uzatmada daha az hata yapıp salondan 93-89 galip ayrıldı.

Haberler.com
