Merkezefendi Belediyesi Basket, Trabzonspor Maçında Taraftar Desteği İstiyor
Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket'in antrenörü Zafer Aktaş, Trabzonspor ile oynayacakları önemli maç öncesinde taraftara çağrıda bulundu. Aktaş, iç saha maçlarında taraftar desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona galibiyetle başladıktan sonra son iki deplasman maçını kaybeden Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş pazar günü evlerinde oynayacakları Trabzonspor mücadelesi öncesinde taraftara çağrı yaptı. Önemli maçta ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini söyleyen Aktaş, "Trabzonspor ligin kaliteli ekiplerinden biri. Rakibe büyük saygımız var. Ancak biz de her zamanki gibi kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanan taraf olmak için sahada tüm gücümüzle savaşacağız" dedi.

"Taraftar desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" Zafer Aktaş, özellikle iç saha maçlarında taraftarın desteğinin belirleyici olduğuna dikkat çekerek Denizli halkına çağrıda bulundu. Aktaş, "Bu tür maçlarda taraftarın gücü bizim için çok önemli. Sahada son topa kadar mücadele edecek bir takım görecekler. Onların coşkusu ve desteğiyle bu önemli maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Tüm Denizlilileri pazar günü salona bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
