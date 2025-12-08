Merkezefendi salladı yıkamadı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde EuroLeague şampiyonu rakibi Fenerbahçe Beko karşısında başa baş bir mücadele sergileyen Merkezefendi Belediyesi Basket, son periyotta yenilgiye engel olamadı. Antrenör Zafer Aktaş maç sonrası teknik değerlendirmelerinin yanı sıra özellikle taraftar desteğine vurgu yaptı. Aktaş, tribünlerdeki coşkuyu ve kararlılığı överek şu ifadeleri kullandı: "Taraftarımızın müthiş desteği ile oyuna planladığımız hücum ve savunma stratejilerini çok iyi uygulayarak başladık ve 3 periyot boyunca oyunda kaldık. Fakat maçın başından beri çözemediğimiz top kayıplarını kontrol edemedik ve buna verdiğimiz hücum ribaundları da eklenince son periyotta oyundan düştük. Salona gelip son ana kadar takımlarını destekleyen büyük Denizli taraftarına teşekkür ederim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor