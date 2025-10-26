Merkezefendi Belediyesi Basket Deplasmanda Sıkıntı Yaşıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada başarılı bir grafik sergileyip 2'de 2 yapan Merkezefendi Belediyesi Basket aynı başarıyı deplasmanda sergileyemedi. Son deplasmanda Manisa Basket'e 88-79 yenilen Denizli ekibi dış sahada 3'te 0 çekti. Deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybeden Merkezefendi'de başantrenör Zafer Aktaş, Manisa Basket mücadelesinin ardından, "Maçın ilk yarısında istediklerimizi sahaya büyük ölçüde yansıttık. Bizi tek rahatsız eden konu, verdiğimiz hücum ribaundlarıydı. İkinci yarı aynı sıkıntıyı yaşamaya devam ederken buna bir de düşük yüzde ve top kayıpları eklenince maçı kaybettik. Deplasman maçlarında daha agresif ve her topun kıymetini bilerek oynamayı öğrenmeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor