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Merinos Voleybol, Nilüfer Belediyespor deplasmanında 5'te 5 hedefliyor

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Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda 4'te 4 yapan Merinos Voleybol, 24 Ekim Cumartesi deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u yenerek namağlup liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. İlk 4 haftada rakiplerine yalnızca 1 set veren Gaziantep temsilcisi, 12 yeni oyuncusuyla uyum sürecini sürdürüyor.

Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda sezona "4'te 4" ile başlayan Merinos Voleybol, Nilüfer Belediyespor'u da yenerek namağlup liderliğini korumayı hedefliyor.

Sezon öncesinde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Gaziantep temsilcisi, geride kalan 4 haftada rakiplerine yalnızca bir set vererek başarılı performans ortaya koydu.

Ligdeki ilk dört karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Merinos Voleybol, 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Nilüfer Belediyespor'u da mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Merinos Voleybol Başantrenörü Refik Kayıkçı, AA muhabirine, sezon başında belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.

Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen kısa sürede uyum yakaladıklarını belirten Kayıkçı, "İlk hedefimiz zaten iyi bir takım kurmak ve ligi en iyi şekilde bitirmekti. Aslında daha bir aylık kısa bir sürede bunu başardık. Uyum sürecimiz hala devam ediyor ama bütün takım tecrübeli oyunculardan oluştuğu için ilk dört maçımızı en iyi şekilde atlattık. Bu ligi lider bitirmek istiyoruz çünkü play-off'a lider gitmenin avantajları var. Hedefimiz de o. Cumartesi günkü Bursa maçında da bunu kanıtlamak istiyoruz. Beşte beş yaparak lige devam etmek istiyoruz. İnşallah ligi lider bitireceğiz." diye konuştu.

Takımdaki 12 oyuncunun da bu sezon kadroya katıldığını anlatan Kayıkçı, sporcuların kısa sürede hem şehre hem takıma uyum sağladığını ifade etti.

Başarılı başlangıçta oyuncuların ve teknik ekibin büyük emeğinin bulunduğunu vurgulayan Kayıkçı, liderliğin sezon başından bu yana en büyük hedefleri olduğunu, tecrübeli kadrolarının play-off mücadelesinde kendilerine önemli avantaj sağlayacağına inandığını kaydetti.

"Liderliği sürdürmek istiyoruz"

Takım oyuncularından Erçe Su Kural da yoğun geçen hazırlık döneminin karşılığını ligde aldıklarını ve hedefledikleri konumda bulunduklarını söyledi.

Maç takviminin yoğunluğuna ve uzun deplasman yolculuklarına rağmen hedeflerinden uzaklaşmadıklarını dile getiren Kural, şöyle devam etti:

"Yoğun bir sezon öncesi hazırlık sürecini geride bıraktık. Şimdi de istediğimiz, hedeflediğimiz yerdeyiz. Hala yoğun bir süreç devam ediyor. Hafta içi maçlarımız var, deplasmanlarımız bazen uzak olabiliyor. Ama bu durum hedefimizden şaşmamıza engel olmuyor. Ne kadar yorgun olsak da hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Bu yüzden de gururluyuz. Tabii ki liderliği sürdürmek istiyoruz. Ligi domine etmek ve play-off'lara da üstünlüğümüzü koruyarak gitmek istiyoruz."

Simay Akdağ ise takım olarak hedeflerine adım adım ilerlediklerini, yoğun fikstüre rağmen motivasyonlarını koruduklarını aktardı.

Takım olarak ilk önce play-off'a kalmayı hedeflediklerini dile getiren Akdağ, "Play-off'tan sonrasında da en büyük hedefimiz finale kalmak. Finalde de istediğimiz gibi işler yolunda giderse tabii ki en büyük hedefimiz lige ismimizi yazdırmak olacak." dedi.

Kaynak: AA
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