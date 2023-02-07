Merih Demiral'dan anlamlı hareket! Cristiano Ronaldo ve Bonucci'den Türkiye'ye destek

A Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral, imzalı Cristiano Ronaldo formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarıldığını açıkladı. Ronaldo ile görüşen Merih, Portekizli yıldızın Türkiye'de yaşanan depremden dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. Leonardo Bonicci de imzalı formasını Merih Demiral'a gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremden etkilenen ülkemize spor dünyasından destek geliyor. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasını açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.

"RONALDO İLE GÖRÜŞTÜM"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Merih, "Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırmayla satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere bağışlanacaktır" ifadelerini kullandı.

BONUCCI'DEN DESTEK

Merih, eski takım arkadaşı Bonicci'nin de destekte bulunduğunu açıkladı. Demiral, "Bonicci ile de konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi" dedi.

BAĞIŞ YAPMIŞTI

Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, depremin ilk gününde Merih Demiral'ın 1 milyon liralık bağışta bulunduğunu açıklamıştı.