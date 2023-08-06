Meral Akşener'den Mete Gazoz'a tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Mete Gazoz'u yürekten tebrik ediyorum. Başarıların daim, yolun hep açık olsun" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz için tebrik mesajı yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:

"Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Mete Gazoz'u yürekten tebrik ediyorum. Başarıların daim, yolun hep açık olsun."