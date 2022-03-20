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Menemenspor çıkışa geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor çıkışa geçti

Menemenspor, Boluspor galibiyetiyle beraber Spor Toto 1. Lig'de üst üste ikinci galibiyetini alarak küme düşme hattıyla puan farkını açtı.

İZMİR (İHA) - Menemenspor, Boluspor galibiyetiyle beraber Spor Toto 1. Lig'de üst üste ikinci galibiyetini alarak küme düşme hattıyla puan farkını açtı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Menemenspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Himmet Ertürk, 47. dakikada Oğuzhan Çapar ve 52. dakikada Abdoulaye Cisse kaydetti. Maçtan 3 puanla ayrılan Menemenspor, puanını 35'e çıkarttı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor'u 4-2 mağlup etmeyi başaran Menemenspor, Boluspor'u da yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Küme düşme tehlikesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2 haftada topladığı 6 puanla küme düşme hattıyla puan farkını açmayı başardı. Çıkışa geçen İzmir temsilcisi, kalan 8 maçında da iyi performans sergileyerek ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

Menemenspor'un ligde kalan 8 maçı şu şekilde:

30. Hafta: Menemenspor - İstanbulspor

31. Hafta: Balıkesirspor - Menemenspor

32. Hafta: Menemenspor - Kocaelispor

33. Hafta: Keçiörengücü - Menemenspor

34. Hafta: Menemenspor - Tuzlaspor

35. Hafta: Denizlispor - Menemenspor

36. Hafta: Menemenspor - Gençlerbirliği

37. Hafta: Bursaspor - Menemenspor - İZMİR

Menemenspor çıkışa geçti

Menemenspor çıkışa geçti

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto, Boluspor, Himmet, İzmir, Spor, Haberler

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