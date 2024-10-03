Menemen FK, Zorlu Deplasman Aşamasına Geçiyor

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 6. ve 7. hafta maçlarını deplasmanda oynayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, sezonun ilk 5 haftası itibarıyla 13 puan toplayarak ligde 2. basamakta yer alıyor. Ligin ilk 4 haftasında üst üste 4 galibiyet alan İzmir ekibi, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Van Spor FK karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak galibiyet sersini sona erdirmiş oldu. Bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta da kayıp yaşamayan Menemen FK, 6. ve 7. hafta maçlarını dış sahada oynayacak. İzmir ekibi, 6 Ekim Pazar günü Elazığspor'la, 13 Ekim Pazar günü ise Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencilerinin bu iki zorlu deplasmandan kayıpsız bir şekilde İzmir'e dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

Menemen FK, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda kalesinde 2 gol görürken rakip fileleri de 6 kez sarsmayı başardı.

Elazığspor maçı öncesinde eksikler can sıkıyor

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Van Spor FK maçında kırmızı kart gören ve cezalı olan forvet Seçim Can Koç'un yanı sıra yine Van karşılaşmasında ikinci yarıya çıkamayan kanat oyuncusu Burak Yeşilay'ın da adale sakatlığı yüzünden iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Genç oyuncu Emirhan Arkutcu'da U19 Milli Takım'a çağırıldığı için Elazığ deplasmanında görev yapamayacak. - İZMİR