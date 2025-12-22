TFF 2. Lig: Menemen FK: 2 1461 Trabzon FK: 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Menemen FK, evinde 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kalırken, maçta önemli anlar yaşandı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta mücadelesinde Menemen FK, evinde karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Serkan Pınar, Muhammed Yıldız, Demirhan Emir
Menemen FK: Yusuf Karagöz, Efe Taylan Altunkara, Eren Fansa, Fırat Arslan (Mustafa Can Birol dk. 75), Eyüp Poyraz, Alican Özfesli, Burak Yasin Yeşilay, Yunus Emre Karagöz, Burak Enes Yıkıcı (Yiğit Kerem dk. 66), Emre Keskin, Baran Demiroğlu
Teknik direktör: Bilal Kısa
1461 Trabzon FK: Metin Uçar, Mustafa Akbaş, Emir Tintiş (Emre Aydınel dk. 90+3), Yusuf Sahin Örnek, Muhammed Sarıkaya, Metehan Yilmaz, Ferhan Evren, Naim Saruhan Dönmez (Buğrahan Karslı dk. 89), Veysel Ünal (Efe Kıran dk. 79), Süleyman Samet Yılmaz (Süleyman Güneş dk. 46), Enes Karakuş
Teknik direktör: Olcay Şahan
Goller: Baran Demiroğlu (dk. 17), Veysel Ünal (dk. 71 k.k.) (Menemen FK), Süleyman Güneş (dk. 48 pen. ve 63) (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Süleyman Samet Yılmaz, Mustafa Akbaş, Süleyman Güneş (1461 Trabzon FK), Efe Taylan Altunkara, Eren Fansa, Emre Keskin, Alican Özfesli (Menemen FK) - İZMİR