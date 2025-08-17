Menemen FK, Transferde Hız Kesmiyor

Menemen FK, Transferde Hız Kesmiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, Adana 01 FK'dan sol bek Hakan Özkan ve Kuşadasıspor'dan stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna katarken, Gaziantep FK'dan genç sol kanat oyuncusu Çağan Taş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü transfere hız verdi. Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş'la da sözleşme imzaladı. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Gaziantep FK'dan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Çağan Taş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Çağan Taş'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı

Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.