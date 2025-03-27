Menemen FK, Somaspor'a Yenilerek Yedinci Maçında Kaybetti

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 29. hafta mücadelesinde Somaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek 7 maç aradan sonra yenilgi yüzü gördü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, 29. hafta mücadelesinde Somaspor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı müsabakayı 1-0 kaybetti ve haftalar sonra yenilgi yüzü gördü. Bu süreçte Nazilli, Elazığspor, Arnavutköy ve Erbaaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Van Spor, 68 Aksaray ve Ankara Demir ile de berabere kaldı. Böylece 7 maçlık yenilmezlik serisine imza atan İzmir ekibi, Somaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek uzun bir aranın ardından mağlubiyetle tanışmış oldu.

Hedef play-off'tan yükselmek

Ligde son olarak Somaspor'a kaybederek zirveyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkaran Menemen FK'nın, kalan bölümde hedef olarak play-off hattından üst lige yükselmek olarak belirlediği ifade edildi. İzmir ekibinin, play-off hattında yüksele bildiği yere kadar yükselip final mücadelelerinde avantajlı bir konumda olmak istediği öğrenildi. - İZMİR