Menemen FK, Mardin 1969'u konuk edecek
Menemen FK, Fethiyespor galibiyetinin ardından yarın evinde Mardin 1969 ile karşılaşacak. 5 haftalık mağlubiyet serisini sona erdiren Menemen, 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Maç saat 14.00'te başlayacak.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde çıktığı ilk maçta Fethiyespor'u 1-0 yenerek 5 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırıp, 7 haftalık 3 puan hasretini dindiren Menemen FK yarın evinde Play-Off potasında yer alan Mardin 1969 ile karşılaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 29'uncu hafta karşılaşmasını Burak Akdağ yönetecek. Biletler kapalı tribün 50, misafir seyirci tribünü 65, VIP 250 TL'den satışa çıktı. Grupta 42 puanla 9'uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, 58 puanlı 4'üncü basamaktaki rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Menemen temsilcisi ilk yarıda Mardin'de oynanan maçı 2-1 kaybetmişti.