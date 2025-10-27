Menemen FK’nın Beraberlik Serisi Sürekleniyor, Play-Off Hattının Uzağında

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Güzide Gebzespor'la 1-1 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü, kazanamama serisini 4 maça çıkarıp Play-Off hattının uzağında kaldı. Son galibiyetini Muşspor'u evinde 4-1 yenerek elde eden sarı-lacivertliler ardından 3 puan yüzü göremedi ve Play-Off potasından çıktı. Bu periyotta, 68Aksarayspor, Kahramanmaraş İstiklalspor ve Gebzespor'la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, Bursaspor'a 3-0 kaybetti. Son 4 maçta 9 puan yitiren Menemen FK, 8'inci sırada yer buldu. Menemen FK'nın 5'inci sıradaki İstiklalspor'la arasındaki puan farkı 4 oldu. Menemen FK çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Muşspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor