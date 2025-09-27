Haberler

Menemen FK, Muşspor'u 4-1 yenerek zirve yarışını sürdürüyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, sahasında Muşspor'u 4-1 mağlup ederek 13 puana ulaştı ve zirve yarışındaki iddiasını devam ettirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıralarda yer alan Menemen Futbol Kulübü sahasında Muşspor'u 4-1 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Menemen FK, 10'uncu dakikada Mert Kula'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertliler 39'uncu dakikada Efe Taylan'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. İlk devre 2-0 Menemen FK'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Muşspor dakikalar 81'i gösterdiğinde Halil Yılmaz'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Menemen FK 90+1'inci dakikada Emre Keskin'le bir gol daha bulurken, 90+5'te Seçin Can skoru belirleyen isim oldu: 4-1. Bu sonucun ardından Menemen FK takımı 13 puana yükselip zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Muşspor ise 10 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
