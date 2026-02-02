Haberler

Menemen FK ağır zeminde fırsat tepti

Menemen FK ağır zeminde fırsat tepti
Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, Kırklarelispor ile golsüz berabere kalmasının ardından Play-Off hattından çıktı. Teknik Direktör Bilal Kısa, takımın toparlanacağına inanıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Menemen Futbol Kulübü evinde şiddetli yağmur altında çok ağır zeminde oynanan maçta Kırklarelispor'la golsüz berabere kalarak önemli fırsat tepti. Önceki hafta da deplasmanda Isparta 32 Spor'a 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler düşüşe geçerek Play-Off hattından çıktı. Puanını 39'a çıkarıp haftayı 7'nci sırada tamamlayan Menemen FK, 5'inci sıradaki Mardin 1969 Spor'un 5 puan gerisinde kaldı. Teknik Direktör Bilal Kısa önlerinde çok maç olduğunu belirterek, toparlanacaklarına inandığını kaydetti. Menemen FK, bu hafta 46 puanla ikinci sırada yer alan Muşspor'a misafir olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
