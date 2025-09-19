Haberler

Menemen FK İyi Başladı, Ancak Temkinli Yaklaşıyor

Menemen FK İyi Başladı, Ancak Temkinli Yaklaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 haftada 3 galibiyet elde eden Menemen FK'nın teknik direktörü Bilal Kısa, takımın yeni kurulduğunu ve henüz yolun başında olduklarını vurguladı. Transferlerle güçlendiklerini ancak çalışmalarına devam etmeleri gerektiğini belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 haftada 3 galibiyetle 9 puan toplayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Bilal Kısa temkinli açıklamalar yaptı. Sezon başında uzun süre belirsizlik yaşayıp as futbolcularını kaybettikten sonra Bilal Kısa'yı göreve getirerek son dönemde transfere yönelen Menemen, lige iyi başladı. Lig ve kupadaki son 3 resmi maçını art arda kazanan sarı-lacivertlilerde yeni kurulan bir ekip olduklarını söyleyen Bilal Kısa, "Nereden geldiğimizi çok iyi bilmeliyiz. Lige az sayıda idman yaparak başladık. Sezon başında kağıt üzerinde fikstür avantajımız vardı. Bunu hatasız geçtiğimiz için çok mutluyuz. İkinci hafta sahamızda kaybettiğimiz Arnavuköy Belediyespor maçına çok üzülmüştük. Adanaspor'u farklı mağlup ettikten sonra taraftarımız önünde Isparta 32 Spor'u mağlup etmek bize büyük moral oldu. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki çok eksiğimiz var. Bunları çalışarak kapatacağız" dedi.

'BU SEVİYELERDE KALMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR'

Bilal Kısa, kazandıkları maçların kendilerine moral olduğunu ancak yolun henüz başında olduklarının altını çizdi. Transferin son gününde Yusuf Abdioğlu ve Alican Özfesli gibi deneyimli isimlerin takıma katılmasının önemli olduğunu belirten genç teknik patron Bilal Kısa, "Lig ve kupada aldığımız sonuçlar geleceği umutlu bakmamız için moral oldu. Ancak henüz yolun başındayız. Başarılı olmak ve bu seviyelerde kalmak için çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Transferin son günlerinde önemli takviyeler yaptık. Deneyimli arkadaşlarımızın takıma önemli katkı sağlayacağını biliyoruz. Yolun başında olduğumuzu havaya girmeden devam etmemiz gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

Ligde 9 puanla 4'üncü sırada yer alan Menemen FK pazar günü Kırklarelispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

Kız yurdundaki skandalın faturası kesildi! 3 kişi görevden alındı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın CV'sinde dikkat çeken "Atatürk" detayı
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.