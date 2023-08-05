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Menemen FK, İsmail Erdoğan'ı transfer etti

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor'dan İsmail Erdoğan'ı transfer etti. 30 yaşındaki sağ bek ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı Sakaryaspor'dan İsmail Erdoğan transferini bitirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor formasıyla mücadele eden İsmail Erdoğan ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. İsmail Erdoğan'a ailemize 'hoş geldin' diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Yalovaspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki sağ bek Beylerbeyi, Eskişehirspor, Hatayspor, Van Spor, Sultanbeyli Belediyespor, Bayrampaşa ve Adanaspor kulüplerinde de forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İsmail Erdoğan Sakaryaspor Menemen Spor Haberler

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