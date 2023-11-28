Menemen FK İç Saha Performansıyla Hayal Kırıklığı Yaratıyor

Menemen FK, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi, Uşakspor'dan evinde en kötü ikinci takım konumunda bulunuyor.

Menemen FK, bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 7 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi, Uşakspor'dan evinde en kötü ikinci takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon iç sahada gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Taraftarının önünde 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Durum böyle olunca Menemen FK, ligdeki iç saha performansıyla Uşakspor'dan sonra en kötü takım konumunda bulunurken Teknik Direktör Yılmaz Vural ve yardımcılarının ise bu sorunu çözmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Öte yandan Menemen FK, 2 Aralık Cumartesi günü play-off hattındaki rakibi İskenderunspor'a konuk olacak.

Yılmaz Vural, ilk yenilgisini aldı

Menemen FK'nın başına geçtiğimiz ay geçen Yılmaz Vural, sarı-lacivertlilerin başındaki ilk yenilgisini Aksaray Belediyespor'a 1-0 kaybederek aldı. Bu müsabakadan önceki süreçte Denizlispor ve Düzcepsor müsabakalarını hatasız geçen tecrübeli çalıştırıcı, Sarıyer'le de berabere kalmıştı. Vural, 49. dakikada 10 kişi kalan takımını yaptığı hamlelere rağmen yenilgiden kurtaramayınca sarı-lacivertlilerin başındaki ilk mağlubiyetiyle tanışmış oldu. - İZMİR