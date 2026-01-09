Haberler

Menemen FK'ya Göztepe patentli iki takviye

Menemen FK'ya Göztepe patentli iki takviye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, Göztepe'den 19 yaşındaki forvet Tibet Durakçay'ı kiraladı ve 21 yaşındaki sağ bek Berkant Alpşanlı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Menemen Futbol Kulübü sezonun ikinci yarısı öncesinde Süper Lig'deki hemşehrisi Göztepe patentli iki genç oyuncuyu renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, Göztepe'nin 19 yaşındaki forveti Tibet Durakçay'la sezon sonuna kadar kiraladı. Menemen FK, Göztepe'nin altyapısında yetiştikten sonra Alanyaspor, İzmir Çoruhlu FK ve son olarak Gebzespor formalarını giyen 21 yaşındaki sağ bek Berkant Alpşanlı ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal

Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye'den o ülkeye uçuşlar tamamen iptal
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada