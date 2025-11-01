Menemen FK, Fethiyespor ile Karşılaşıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve hafta içinde de Muşspor'a yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Emrullah Bayram'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Haftaya 16 puanla 8'inci basamakta giren Menemen FK'nın teknik direktörü Bilal Kısa, Fethiyespor'u yenip yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Geçen haftayı berabere tamamlayan 12 puana sahip 11'inci sıradaki Fethiyespor'un tecrübeli çalıştırıcısı Selahaddin Dinçel ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını, takımına sonuna kadar güvendiğini diye getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor