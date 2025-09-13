Menemen FK'dan Transfer Bombası: Üç Yeni İsim Kadroya Katıldı

Menemen FK transferin son saatlerini hareketli geçirerek Vanspor FK'dan Yusuf Abdioğlu, Gaziantep FK'dan Burak Enes Yıkıcı ve Kütahyaspor FSK'dan Berkant Şahin Kök'ü kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, transferin son saatlerinde bombayı patlattı ve 3 takviye birden yaptı. İzmir ekibi, Vanspor FK'dan Yusuf Abdioğlu, Gaziantep FK'dan Burak Enes Yıkıcı ve Kütahyaspor FSK'dan Berkant Şahin Kök'ü kadrosuna kattı.

Transferlere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Vanspor FK'da forma giyen tecrübeli stoper Yusuf Abdioğlu ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Enes Yıkıcı'yı satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etmiştir. Kulübümüz, son olarak Kütahyaspor FSK'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Berkant Şahin Kök ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İzmir ekibi, daha önce Hakan Özkan, Batuhan Özduran, Çağan Taş, Özkan Karabulut, Efe Taylan Altunkara, Alper Efe Pazar, Baran Demiroğlu, Yusuf Karagöz, Alican Özfesli ve Yunus Emre Karagöz'ü takıma dahil etmişti. - İZMİR