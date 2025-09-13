Haberler

Menemen FK'dan Transfer Bombası: Üç Yeni İsim Kadroya Katıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, transfer döneminin son saatlerinde Vanspor FK'dan Yusuf Abdioğlu, Gaziantep FK'dan Burak Enes Yıkıcı ve Kütahyaspor FSK'dan Berkant Şahin Kök'ü kadrosuna dahil etti.

Transferlere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Vanspor FK'da forma giyen tecrübeli stoper Yusuf Abdioğlu ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Enes Yıkıcı'yı satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etmiştir. Kulübümüz, son olarak Kütahyaspor FSK'da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Berkant Şahin Kök ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İzmir ekibi, daha önce Hakan Özkan, Batuhan Özduran, Çağan Taş, Özkan Karabulut, Efe Taylan Altunkara, Alper Efe Pazar, Baran Demiroğlu, Yusuf Karagöz, Alican Özfesli ve Yunus Emre Karagöz'ü takıma dahil etmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
