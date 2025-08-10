Menemen FK'dan Ayrılan Çağrı Fedai, Amed Sportif'e İmza Attı

Menemen FK'dan Ayrılan Çağrı Fedai, Amed Sportif'e İmza Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig takımı Menemen Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlamazken, geçtiğimiz sezondan birçok futbolcusunu kaybetti. Kiralık olarak Menemen'de forma giyen genç golcü Çağrı Fedai, 1'inci Lig ekibi Amed Sportif ile sözleşme imzaladı.

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayan Menemen Futbol Kulübü'nden ayrılan isimler farklı kulüplere imza atmayı sürdürüyor. Geçen sezondan birçok as futbolcusunu kaybeden Menemen'de kiralık olarak forma giyen Çağrı Fedai'nin yeni durağı 1'inci Lig oldu. Genç golcü Amed Sportif'e imza attı. Fenerbahçe kadrosunda yer alan 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon ara transfer döneminde kiralık geldiği Menemen FK'da 13 maçta görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! 'Terörsüz Türkiye' için tarih verdi

Süreç ne zaman bitecek? Bahçeli "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.