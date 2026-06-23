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Menemen FK'da rota Tolga Doğantez'e döndü

Menemen FK'da rota Tolga Doğantez'e döndü
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü'nde başkan Bilgin Tokul, kulübü devretme girişimlerinden sonuç alamayınca yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Cüneyt Biçer ile yollar ayrılırken, Tolga Doğantez ile görüşmeler devam ediyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Menemen Futbol Kulübü'nde başkan Bilgin Tokul, kulübü devretmek için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamayınca yeni sezon için çalışmalara başladı. Teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollarını ayıran sarı-lacivertliler ilk olarak Cenk Laleci ile görüşürken, Tokul'un ise ibreyi Tolga Doğantez'e çevirdiği belirtildi. Geçen sezon Bucaspor 1928'de görev yapan Doğantez'le görüşmelerin sürdüğü ve en kısa sürede anlaşmanın sağlanacağı kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Bucaspor 1928'in yanı sıra Aydınspor 1923, Hacettepe ve Şanlıurfaspor'da görev yapan 51 yaşındaki Tolga Doğantez, geçen sezon 24 maçta Bucaspor 1928'i sahaya çıkardı. Doğantez yönetimindeki Bucaspor 1928, 24 müsabakada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler sezon sonunda 2'nci Lig'de küme düştü. Menemen FK'da başkan Bilgin Tokul geçen sezon başında da kulübü devretmek istemesine rağmen görüşmelerinden sonuç çıkmayınca göreve devam etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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