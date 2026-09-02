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Menemen FK'da Efe Taylan Altunkara Erzincanspor'a transfer oldu; Başkan Tokul geri adım mı atıyor?

Menemen FK'da Efe Taylan Altunkara Erzincanspor'a transfer oldu; Başkan Tokul geri adım mı atıyor?
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TFF 2'nci Lig'de sezon öncesi Menemen FK, genç sağ kanat Efe Taylan Altunkara'yı Erzincanspor'a sattı. Geçen sezon Manisa FK'dan kiralanıp temmuzda bonservisiyle alınan Efe, 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Öte yandan lige katılmama kararı alan kulüp, devir görüşmelerinden sonuç alamayınca Başkan Bilgin Tokul'un takımı lige sokacağı, sezon içinde yatırımcı aramaya devam edeceği iddia edildi.

TFF 2'nci Lig'de sezonun başlamasına günler kala devir görüşmeleriyle gündemde olan Menemen FK'da genç sağ kanat Efe Taylan Altunkara yuvadan uçtu. Geçen sezon Manisa FK'dan kiraladığı Efe Taylan'ı temmuz ayında bonservisiyle kadrosuna katan sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu aynı ligde yer alan Erzincanspor'a sattı. Efe geçen sezon 30 maçta 7 gol, 4 asistle oynamıştı.

Öte yandan lige katılmama kararı aldıktan sonra kulübü devretmek için yatırımcı adaylarıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Başkan Bilgin Tokul'un geri adım atarak takımın lige katılmasını sağlayacağı iddia edildi. Başkan Tokul'un sezon devam ederken yatırımcı arayışlarına devam edeceği dile getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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