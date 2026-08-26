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Menemen FK Devir İşlemlerinde Son Aşamaya Gelindi

Menemen FK Devir İşlemlerinde Son Aşamaya Gelindi
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2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün devir işlemlerinde sona gelindi.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nün devir işlemlerinde sona gelindi. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Bilgin Tokul'un farklı liglerde iki kulübün daha sahibi olan iş insanı Ahmet Çoruhlu ile devir konusunda el sıkıştığı bildirildi. Menemen FK'nın devri için kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Menemen FK'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle Başkan Bilgin Tokul tek başına kulübü idare edemeyeceğini ve lige katılmamayı düşündüğünü açıklamıştı. Bu açıklama sonrası kulübe talipler çıkarken, görüşmeler hızlandı. İzmir'den Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, İzmir Çoruhlu ve Uşakspor'un sahibi Ahmet Çoruhlu ile Ankara'dan bir grubun Menemen FK'ya talip olup Bilgin Tokul ile pazarlık masasına oturdu.

Yapılan görüşmelerin ardından Cihan Aktaş ve Ankaralı grup ile anlaşma sağlanamadı. Bilgin Tokul ile Ahmet Çoruhlu'nun uzun süren görüşme ve pazarlıklar sonunda el sıkıştığı bildirildi. Profesyonel Geçiş Ligi'ne düşen İzmir Çoruhlu FK ile 3'üncü Lig'deki Uşakspor'un ardından Ahmet Çoruhlu üçüncü kulüp olarak 84 yıllık Menemen FK'nın yarışmacı haklarını alacak. Menemen FK'da Başkan Bilgin Tokul ile Ahmet Çoruhlu'nun el sıkıştığı, tarafların hukukçularının devir protokolünü hazırladığı bildirildi. Başkan Bilgin Tokul, devir sözleşmesinde kulübün arma, renk ve yerinin kesinlikle değişmeyeceğini bildiren maddeleri koydurdu. Menemen ilçesinin profesyonel liglerdeki takımının başka bir yere taşınmasının böylelikle önüne geçilmiş oldu. Daha önce Bergama FK'yı devralan Ahmet Çoruhlu takımın ismini İzmir Çoruhlu FK yaparak ilçeden taşımıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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