Menemen FK, Arnavutköy Belediyespor'a 3-0 Yenildi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 4-1 yenen Menemen Futbol Kulübü 2'nci hafta maçında evinde, Arnavutköy Belediyespor'a 3-0 yenildi. Maça hızlı başlayan konuk takım henüz 3'üncü dakikada Hüseyin İkiz'in golü ile öne geçti: 0-1. Maçın ilk yarısını 1-0 galip tamamlayan Arnavutköy Belediyespor, 63'üncü dakikada Atalay Yıldırım'ın ayağından golleri ikiledi: 0-2. Müsabakada son sözü ise 89'ıncı dakikada Emre Öztürk söyledi. Menemen deplasmanından 3 puanı 3 golle alan Arnavutköy Belediyespor 4 puana ulaştı. Menemen Futbol Kulübü ise 3 puanda kaldı.

