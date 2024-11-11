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Menemen FK, Ankara Demirspor'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti

Menemen FK, Ankara Demirspor'u Deplasmanda 2-1 Mağlup Etti
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Teknik Direktör Basatemür, maçın zorluğunu vurguladı ve kalecinin kritik kurtarışlarına dikkat çekti.

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Ankara Demirspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 11. hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynanan müsabakayı 1-0 kazanmayı başardı ve liderlik mücadelesini devam ettirdi. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür de Ankara Demirspor karşılaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Çok zor bir maçtan galip geldiklerini hatırlatarak oyuncularını tebrik eden Basatemür, "Oyuna iyi başlayan taraf bizdik. İlk yarının çoğu bölümünde de yine iyi oynayan pozisyon bulan taraf bizdik. Ama gol atamadık. İkinci yarı ise Ankara Demirspor'un daha iyi bir oyunu vardı, özellikle maçın son bölümlerinde yakaladıkları iki tane çok net pozisyon vardı. Bizim adımıza olumsuz olan taraflar bunlardı. İkinci yarı biraz tempomuz düştü. Tabii ligde böyle maçlar da olacak. Son bölümde sakatlıktan dolayı 10 kişi kaldık. Bu bölümde de en net pozisyonu rakibe vermiş olduk ama gol yemeden atlattık. Özellikle o pozisyonlarda da kalecimizin önemli iki tane kurtarışı vardı. Ama futbol böyle her zaman çok iyi oynayıp kazanamazsınız. Bazen böyle oynadığında, dengeli gittiğinde de kazanmak çok önemli. Bizim için çok avantajlı ve kazançlı bir maç oldu" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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