Menemen FK, Amed Sportif'i 4-3 mağlup etti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son hafta maçında Menemen FK, Amed Sportif'i 4-3 mağlup etti. Maçta toplam 7 gol atıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son hafta maçında Amed Sportif'i konuk eden Menemen Futbol Kulübü, rakibini 4-3 mağlup etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Barkın Kara xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Hasan Cebeci xx
Menemen FK: Bora Göymen xx, Oktay Kancı x (Kadir Yazıcı dk. 51 xx), Emre Keskin xx, Bedirhan Altunbaş xx, Gençer Cansev xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Oğuzhan Aydoğan xx (Murat Yılmaz dk. 86 ?), Atalay Gürel xx (Fuat Duran dk. 85 ?), Mertcan Açıkgöz xx (Yusuf Yıldız dk. 78 x), Abdulkadir Öksüz xx, Muhammed Enes Yılmaz xxx
Yedekler: Ceyhun Demircan, Cüneyt Dağlı, Okan Şentürk, İlyas Antekin, Mert Tuncer, Emre Bibercioğlu
Teknik Direktör: Serkan Afacan
Amed Sportif: Erdi Yokuşlu x, Hüseyin Güngör x, Oğuz Çetinkaya xx, Abdussamed Karnuçu x, Kerem Çağatay xx, Ömer Bozan xx (Çekdar Orhan dk. 75 x), Serdar Eylik x (Cengiz Ötkün dk. 74 x), Muhammet Raşit Yöndem xx (Anıl Şahin dk. 75 x), Mansur Çalar x (Halit Çokyaşar dk. 57 x), Okan Deniz x (Taner Gümüş dk. 57 x), Yasin Abdioğlu xx
Yedekler: Cantuğ Temel, Cenk Kaplan, Arda Ertekin, Yunus Tarhan, Mehmet Gürkan Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Akan
Goller: Muhammed Enes Yılmaz(dk. 10 ve 62), Atalay Gürel (dk. 53), Mertcan Açıkgöz (dk. 70) (Menemen FK) Okan Deniz (dk. 5), Serdar Eylik (dk. 31), Yasin Abdioğlu (dk. 85) (Amed Sportif)
Sarı kartlar: Emre Keskin, Kadir Yazıcı (Menemen FK) Mansur Çalar, Hüseyin Güngör (Amed Sportif) - İZMİR