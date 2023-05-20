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Menemen FK, Amed Sportif'i 4-3 mağlup etti

Menemen FK, Amed Sportif'i 4-3 mağlup etti

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son hafta maçında Menemen FK, Amed Sportif'i 4-3 mağlup etti. Maçta toplam 7 gol atıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un son hafta maçında Amed Sportif'i konuk eden Menemen Futbol Kulübü, rakibini 4-3 mağlup etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Barkın Kara xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Hasan Cebeci xx

Menemen FK: Bora Göymen xx, Oktay Kancı x (Kadir Yazıcı dk. 51 xx), Emre Keskin xx, Bedirhan Altunbaş xx, Gençer Cansev xx, Ferhat Çulcuoğlu xx, Oğuzhan Aydoğan xx (Murat Yılmaz dk. 86 ?), Atalay Gürel xx (Fuat Duran dk. 85 ?), Mertcan Açıkgöz xx (Yusuf Yıldız dk. 78 x), Abdulkadir Öksüz xx, Muhammed Enes Yılmaz xxx

Yedekler: Ceyhun Demircan, Cüneyt Dağlı, Okan Şentürk, İlyas Antekin, Mert Tuncer, Emre Bibercioğlu

Teknik Direktör: Serkan Afacan

Amed Sportif: Erdi Yokuşlu x, Hüseyin Güngör x, Oğuz Çetinkaya xx, Abdussamed Karnuçu x, Kerem Çağatay xx, Ömer Bozan xx (Çekdar Orhan dk. 75 x), Serdar Eylik x (Cengiz Ötkün dk. 74 x), Muhammet Raşit Yöndem xx (Anıl Şahin dk. 75 x), Mansur Çalar x (Halit Çokyaşar dk. 57 x), Okan Deniz x (Taner Gümüş dk. 57 x), Yasin Abdioğlu xx

Yedekler: Cantuğ Temel, Cenk Kaplan, Arda Ertekin, Yunus Tarhan, Mehmet Gürkan Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Muhammed Enes Yılmaz(dk. 10 ve 62), Atalay Gürel (dk. 53), Mertcan Açıkgöz (dk. 70) (Menemen FK) Okan Deniz (dk. 5), Serdar Eylik (dk. 31), Yasin Abdioğlu (dk. 85) (Amed Sportif)

Sarı kartlar: Emre Keskin, Kadir Yazıcı (Menemen FK) Mansur Çalar, Hüseyin Güngör (Amed Sportif) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Cebeci Murat Yılmaz Menemen Spor Haberler

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