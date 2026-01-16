Haberler

Menemen FK'dan iki yeni transfer

Menemen FK'dan iki yeni transfer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ara transfer döneminde 01 Adana FK'dan orta saha oyuncusu Ömer Önder ve stoper Burak Bilgen'i kadrosuna kattı.

Menemen FK, 01 Adana FK'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Önder ile 27 yaşındaki stoper Burak Bilgen'i kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak 21 yaşındaki sağ bek Berkant Alpşanlı ve 19 yaşındaki santrfor Tibet Durakçay'ı renklerine bağlayan İzmir ekibi, şimdi de 01 Adana FK'dan iki transfer birden gerçekleştirerek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Önder ile 27 yaşındaki stoper Burak Bilgen'i kadrosuna kattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz 01 Adana FK'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Önder ve 27 yaşındaki stoper Burak Bilgen ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ömer Önder ve Burak Bilgen'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı