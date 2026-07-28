Haberler

Beşiktaş'ta Salah transferi askıda, taraftarın ilgisi azalıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın gündemindeki Muhammed Salah transferi, menajerinin yüksek talepleri nedeniyle rafa kalktı. Taraftarlar, kulübün menfaatlerini koruyan başkan Serdal Adalı'ya destek verirken, Mısırlı yıldıza olan ilgilerinin azaldığını dile getiriyor.

Beşiktaş'a transferi menajerinin talepleri nedeniyle "şimdilik rafa kalkan" Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a taraftarın ilgisi azalıyor.

Sezon öncesinde hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş, teknik direktörlüğe İtalyan çalıştıcısı Vincenzo Italiano'yu getirmesinin ardından transfer dönemine hızlı girdi.

Siyah-beyazlılar, Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da dikkati çeken bir performans sergileyen Trossard'ın yanı sıra Beşiktaş, Alman file bekçisi Alexander Nübel ile milli orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı da renklerine bağladı.

Güçlü kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların gündemine Liverpool ile yollarını ayıran Mısırlı yıldız Muhammed Salah geldi. Futbol direktörü Önder Özen ile teknik direktör Italiano'nun sportif konularda fikir birliğine vardığı Salah'ın transferi menajerinin finansal talepleri nedeniyle gerçekleşmedi.

Trossard için Türpaş Stadı'nda düzenlenen imza töreninde Mısırlı yıldıza büyük sevgi gösterisinde bulunan ve yaptıkları tezahüratlarla transferini isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, menajerin taleplerinin kamuoyuna yansımasının ardından bu transfere dair "isteksiz tavır" sergilemeye başladı.

Sosyal medyada Salah'ın transferine ilişkin görüş bildiren taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya kulüp menfaatlerini koruduğu için övgüde bulundu.

Bazı taraftarlar ise Salah'ın siyah-beyazlı formayı giymesini istemelerine karşın "menajerinin talepleri kabul edilemez" ve "kulübün transferden vazgeçmesi doğru" yorumlarını yaptı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu

Ankara'da salgın paniği! Yavaş cephesi sessizliğini bozdu

100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin

"Tehditleri kaldıracak gücüm yok, hakkınızı helal edin"
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu

Binlerce kilometre öteden geldiği Türkiye'de ölümden döndü
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar