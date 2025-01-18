Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş ilanı' yanıtı

"Savaş ilanı" diyen Özgür Özel'e çok konuşulacak bir çağrı yaptı
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"

Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez'in Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle menajerine "Bana kulüp bul" talimatı verdiği öne sürüldü. Suarez'in 2025 yılı için İspanya'da gerçekleştirmesi gereken projeleri olduğu ve bu nedenle İstanbul'a gelmeyi reddettiği belirtildi.

Wanda Nara'dan ayrılan ve yeni bir aşka yelken açan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI, ORTALIK KARIŞTI

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve Arjantin'e yerleşen Icardi, China Suarez'le yeni bir aşka da yelken açınca ortalık iyiden iyiye karıştı. Son iddia ise China Suarez'in Türkiye'ye gelmek istemediği, Icardi'nin de bu nedenle İspanya ve İtalya'ya gitmek istediği yönünde.

MENAJERİNE "BANA KULÜP BUL" DEDİ

Agencia Nova'nın haberine göre, Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, yeni sevgilisi China Suarez'e İstanbul'a yerleşmeyi teklif etti ancak ret yanıtı aldı. Söz konusu habere gör, Suarez'in 2025 yılı için gerçekleştirmesi gereken birkaç projesi var ve bunların birçoğu İspanya'da.

Bu yüzden İstanbul'a gelmeyi reddetti. Haberde Icardi'nin menajerinden bu yüzden kendisine İspanya ya da İtalya'dan bir takım bulmasını talep ettiği iddia edildi.

Menajerine talimat verdi: Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

"Bu bir savaş ilanıdır"
img

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı
img

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle

Reza Zarrab'ın çiçeği burnunda eşinden ilk hamle!
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.