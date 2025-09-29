Haberler

Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Güncelleme:
UEFA, İsrail'in futbol organizasyonlarından çıkarılacağına dair iddiaları reddetti. Son günlerde artan söylentilere karşı UEFA, İsrail Futbol Federasyonu'na bir mesaj göndererek men konusunda herhangi bir toplantı veya oylamanın gündemde olmadığını bildirdi.

MEN İDDİALARI YALANLANDI

İSRAİL FUTBOL FEDERASYONU'NA MESAJ GÖNDERİLDİ

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre; son günlerde artan söylentilerin ardından UEFA, İsrail Futbol Federasyonu'na bir mesaj göndererek, İsrail'in üyeliğiyle ilgili bir toplantı ya da oylamanın ajandada olmadığını duyurdu. Bu açıklama, özellikle Maccabi Tel Aviv'in UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynayacağı maç öncesinde İsrail futbol kamuoyunda oluşan endişeyi yatıştırdı.

İSRAİL ORGANİZASYONLARA KATILMAYA DEVAM EDECEK

Bu gelişme doğrultusunda UEFA'nın kararına göre, İsrail kulüpleri ve milli takımı turnuvalara katılmaya devam edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
