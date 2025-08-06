Melikgazi Kayseri Basketbol'un Yerli Sporcuları Sağlık Kontrolünden Geçti

Melikgazi Kayseri Basketbol'un Yerli Sporcuları Sağlık Kontrolünden Geçti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un yerli sporcuları, lig öncesinde Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrollerini yaptırdı. Genel Menajer Fatih Solak, şehrin desteklemesi ve Eylül ayındaki Erciyes Cup hakkında bilgi verdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un yerli sporcuları lig öncesi Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Melikgazi Kayseri Basketbol'un yerli sporcuları Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Fatma Melis İplikçi, Feray Dalkılıç, İdil Türk, Meltem Avcı Yılmaz, Doğa Adıcan ve Merve Arı, Genel Menajer Fatih Solak eşliğinde Memorial Hastanesi'nde kardiyoloji ve dahiliye muayenesi ile EKG ve kan sayımları yapıldı.

Genel Menajer Fatih Solak, 7 Eylül'de yabancı oyuncuların takıma katılacağını belirterek, "Bu sezon şehrimizin desteğini yoğun bir şekilde bekliyoruz. Maçlarımızı sezon boyunca takip ederlerse bize güç verirler. Eylül ayının ilk haftasında Erciyes Cup yapılacak. Bu organizasyonda eksiklerimizi daha iyi göreceğiz. Sakatsız bir sezon geçirmeyi umuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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