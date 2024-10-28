Melikgazi Kayseri Basketbol, Tarsusspor'a Mağlup Oldu
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta İlkem Yapı Tarsusspor'a 4 sayı farkla 85-89 yenildi. Maçın periyotları heyecan doluydu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında oynadığı maçta İlkem Yapı Tarsusspor'a 4 sayı farkla 85-89 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler Kerem Yılmaz, Ahmet Murat Arıkanlı, Oğuzhan Özel
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (7), Dangerfield (19), Williams (18), Meltem Avcı Yılmaz (10), Christelle Diallo (12), Feray Dalkılıç, Fall (19)
İlkem Yapı Tarsusspor: Ecem (2), Sheppard (21), Heal (21), Elif (11), Büşra (3), Banu (5), Alleyne (18), Ceylin Beyza, Hurt (8)
Periyotlar:
1.Periyot: 17-26 (İlkem Yapı Tarsusspor lehine)
Devre: 47 - 46 (Melikgazi Kayseri Basketbol lehine)
3.Periyot: 65 - 73(İlkem Yapı Tarsusspor lehine) - KAYSERİ