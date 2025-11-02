Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'u Yenerek 5. Haftayı Galibiyetle Tamamladı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, OGM Ormanspor'u 72-57'lik skorla mağlup ederek 5. hafta maçını kazanmayı başardı.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Abdullah Koputan, Musa Onur Savaş, Furkan Keseratar
Melikgazi Kayseri Basketbol : Alice Künek, Dangerfield 22, Willams 9, Doğa Adıcan, Merve Arı 17, Merve Uygül, İdil Türk, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 7, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 15
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz, Duygu Özen 1, Asya Ülker, Damla Gezgin 6, Kübra Erat 8, Yaren Düzcü, Banu Şimşek, Yağmur Sude Güvercin, Shields 9, Dillard 3, Anigwe 16, Fraser 14
1. Periyot: 22-17
Devre: 43-32
3. Periyot: 60-45
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 72-57 yendi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor