Melikgazi Kayseri bin 328 sayı üretti

Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, geçirdiği sezon boyunca 22 maçta 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Ligi -174 sayı averajla tamamlayan takım, yeni sezon için hedeflerini güçlendirdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, ligde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol bin 328 sayı üretti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2025-2026 sezonunda oynadığı 22 maçta 6 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar 22 maçta rakip potaya bin 328 sayı atarken, kendi potasında ise bin 502 sayı gördü. Sarı kırmızılılar ligi -174 sayı averajla tamamladı. Play-Off çeyrek final maçlarında ise 101 sayı üreten Melikgazi Kayseri potasında ise 208 sayı gördü.

İnişli çıkışlı bir grafik çizen Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile ligde mücadele etmeyi hedefliyor. - KAYSERİ

