ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, lider Fenerbahçe'ye evinde oynadığı maçta 68-84 kaybetti. Bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini alan takım, ligde 9. sırada yer alıyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol, lider Fenerbahçe'ye mağlup oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde yedinci mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 12. haftasında evinde oynadığı maçta lider Fenerbahçe'ye 68-84 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı. Ligde geride kalan 12. hafta sonunda oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 15 puan topladı. Ligde 9. sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 13. haftasında deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'a konuk olacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor, Emlak Konut ve Çankaya Üniversitesini yenerken, Nesibe Aydın, Beşiktaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ise kaybetti. - KAYSERİ