Melikgazi Kayseri Basketbol İlk Mağlubiyetini Aldı

ING Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki ilk mağlubiyetini deplasmanda Nesibe Aydın'a karşı aldı. Sezona Bursa Uludağ Basketbol galibiyeti ile başlayan sarı kırmızılılar 2. haftada deplasmanda oynadığı maçta Nesibe Aydın'a 82-68 kaybetti. Nesibe Aydın karşısında tutuk bir oyun sergileyen sarı kırmızılılar, ilk periyodu 29-13 geride kapatırken devreye ise 50-31 geride girdi. Üçüncü periyotu 67-55 geride kapatan Melikgazi Kayseri Basketbol son periyotta farkı kapatamadı ve salondan 14 sayı farkla 82-68 mağlubiyetle ayrılarak 2. hafta sonunda 3 puan topladı.

Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 3. haftasında 24 Eylül Pazar günü saat 17.00'de evinde İlkem Yapı Tarsusspor'u konuk edecek. - KAYSERİ