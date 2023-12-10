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Melikgazi Kayseri Basketbol Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78 mağlup etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-78 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Kerem Yılmaz, Hasan Ok, Burak Pehlivan

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 22, Aaryn Ellenberg 15, Merve Arı 12, Ayşegül Günay Aladağ 14, Aslıhan Kaçar, Candan Eylül Dikmen 3, Petronyte 15, Goncagül Kavak 1, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan Gökdemir, Joyner Holmes 13

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 21, Sena Ilık, Betül Kutlu 6, Öykü Taşkın, Elanur Demir 2, Şara Baş, Pardee 25, Brown 24

Periyotlar:

1.Periyot: 22-22 (Berabere)

Devre: 55 - 31 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.Periyot: 89 - 48 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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