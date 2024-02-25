Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'ı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 105-97 mağlup etti. Maçın en skorer isimleri Aaryn Ellenberg ve Dearica Hamby oldu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde karşılaştığı Galatasaray'ı 105-97 mağlup etti.
Hakemler: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 10, Aaryn Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş, Dearica Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan Gökdemir, Joyner Holmes 17
Galatasaray: Nalyssa Smith 33, Myisha Hines Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, İnci Güçlü 2, Teaira McCovan 26, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde, Bria Hartley 11, Julie Vanloo 6
1.Periyot: 28-21 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 58-42 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot: 81-64 (Melikgazi Kayseri lehine)
5. faulle çıkan: Büşra Akbaş (38.07) (Galatasaray) - KAYSERİ