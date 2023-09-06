Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes Cup'ı kazandı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde bu sene 17'ncisi yapılan Kayseri Erciyes Cup sona erdi.

Geleneksel olarak yapılan ve bu sezon 17'ncisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi. 3 gün süren ve 3 takımın katıldığı Erciyes Cup'ın son gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol'u 85- 81'lik skorla mağlup etti.