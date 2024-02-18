Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin'i mağlup etti
Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda ÇBK Mersin'i 14 sayı farkla 67-53 mağlup etti. Aaryn Ellenberg 16 sayıyla öne çıktı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol deplasmanda ÇBK Mersin'i 14 sayı farkla 67-53 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Sertan Kırklar, Burak Durmuş, Metin Erol
ÇBK Mersin : Asena Yalçın 6, Williams 12, Csilla Kıss 5, Melis Gülcan, Laura Cornelıus 7, Maria Perez 2, Derin Yaya 9, Sinem Ataş 12
Melikgazi Kayseri Basketbol: Aaryn Ellenberg 16, Fatmanur Karakaş 3, Dearica Marie Hamby 17, Merve Arı 4, Ayşegül Günay Aladağ, Gintare Petronyte 14, Damla Gezgin 9, Joyner Holmes 4
Periyotlar:
1.Periyot: 14-13 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 23-27 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot: 38-44 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ