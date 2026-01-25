Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin: 68-98

Melikgazi Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin: 68-98
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin'e 98-68 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer oyuncusu Dangerfield oldu.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Furkan Keseratan, Haldun Çoban, Burak Pehlivan

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 19, Doğa Adıcan, Merve Arı 16, Merve Uygül 6, İdil 3, Cansu 2, Özge, Collier 16, Feray 6

ÇBK MERSİN: Ayşenaz 5, Büşra 4, Asena 11, Sinem 3, Juskaite 11, Sventoraite 8, Geiselsoder 14, Burke 11, Eslem 11, Esra 3, Iagupova 17, Siksniute 8

1'İNCİ PERİYOT: 10-31

DEVRE: 27-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-77

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ÇBK Mersin'e 98-68'lik skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 19 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol'dan Dangerfield oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi

30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

Haldun Dormen'in cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Oyuna sonradan giren Edin Dzeko, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu

Oyuna girdi, 86. dakikada 2-0 geride oldukları maçta kahraman oldu
Kesik baş cinayetinde çarpıcı görüntü! Katiller kaçarken böyle yakalandı

Firar mı edecektiniz? Türk polisinin elleri canileri böyle kavradı
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu