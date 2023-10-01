Melikgazi Kayseri Basketbol Beşiktaş'a mağlup oldu
Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'a deplasmanda oynadığı maçta 82-76 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle ligdeki ikinci yenilgisini alan Kayseri ekibi, Beşiktaş karşısında zorlu bir mücadele sergiledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 82-76 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar rakibi karşısında aldığı mağlubiyetle ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Burak Yılmaz, Mustafa Candemir Tabak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Beşiktaş: Mihaela Lazic (6), Dana Kiana Evans (28), Kübra İmren Sevindik, Elif Bayram (13), Zümrüt Karahan, Tuana Krivacevic (9), Melek Uzunoğlu (7), Jovana Nogic (19)
Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç (4), Aaryn Ellenberg (19), Fatmanur Karakaş, Merve Arı (3), Ayşegül Günay Aladağ (12), Breanna Richardson (9), Gintare Petronyte (24), Damla Gezgin (5), Nazlı Bircan Gökdemir
Periyot:
1.Periyot: 32-12 (Beşiktaş lehine)
Devre: 43-36 (Beşiktaş lehine)
3.Periyot: 64-60 (Beşiktaş lehine) - KAYSERİ