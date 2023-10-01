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Melikgazi Kayseri Basketbol Beşiktaş'a mağlup oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'a deplasmanda oynadığı maçta 82-76 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle ligdeki ikinci yenilgisini alan Kayseri ekibi, Beşiktaş karşısında zorlu bir mücadele sergiledi.