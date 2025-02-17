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Melikgazi Kayseri Basket, Bodrum Basket'i Farklı Geçti

Melikgazi Kayseri Basket, Bodrum Basket'i Farklı Geçti
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basket takımı, sahasında Bodrum Basketbol takımını 93-43'lük skorla mağlup etti. Karşılaşma Kayseri Kadir Has Salonu'nda gerçekleşti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Melikgazi Kayseri Basket takımı, sahasında Bodrum Basketbol takımını 93-43 yendi.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: İsmail Binbir, Burak Erkan, Hakkı Ünver

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat (3), Crystal Dargerfield (25), Doğa Adıcan (7), Aslıhan Kaçar (1), Gonca Karataş (4), Eylül Dikmen (11), Meltem Yılmaz (7), Özge Bilgin (1), Hatice Sönmez (16), Aerial Powers (10), Sokhna Fall (8)

Bodrum Basketbol: Selin Tekin (16), İdal Yavuz (7), Sıla Tunçdemir (2), Elif Bati (2), Gizem Tüzün (12), Eslem Güler (4), Naz Şahinkanat

Periyotlar:

1.Periyot: 32-15 (Melikgazi Kayseri basketbol lehine)

2.Periyot: 60-28 (Melikgazi Kayseri basketbol lehine)

3.Periyot: 76-34 (Melikgazi Kayseri basketbol lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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