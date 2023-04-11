Meksika'da yapılacak Dünya Şampiyonasına katılma şansı kazandılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinin teakwando sporcuları, Meksika'da yapılacak olan Liseler Arası Dünya Şampiyonasına katılabilmek için yarışmaya hak kazandılar.

Genç sporcular 8-10 Nisan tarihleri arasında Afyon'da yapılan yarı final müsabakalarında büyük başarı ilde etti. Müsabakalar sonunda +68 kg Genç Kızlarda Gülsüm Aldemir 1., 55 kg Genç Kızlarda Şüheda Yangın 2. ve 55 kg Genç Erkeklerde Metehan İncesu 3.'üncü oldu. Bu başarı ile Türkiye Şampiyonası finallerine yükselerek Meksika'da yapılacak olan Liseler Arası Dünya Şampiyonasına katılabilmek için yarışmaya hak kazandılar.

Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, katıldıkları hemen her turnuvadan dereceyle dönen hocaları ve sporcularını kutlayarak başarılarının devamını diledi. Belediye Başkanı Selim Tuna, yaptığı açıklamada, "Beldemizde taekwondo 2014 yılının Haziran ayından itibaren faaliyet göstermeye başladı. Yaz okulu fikriyle, çocuklarımızın farklı aktivitelere yönlenmesi düşüncesiyle açtığımız kurs bambaşka boyutlara ulaştı. Takımımız önce 2015 yılında iller arası, il şampiyonaları gibi özel turnuvalara gittiler ve gittikleri ilk turnuvalardan elde ettikleri başarılarla gelecek vaat ettiklerini kanıtladılar. Bunun yanında çocuklarımızın sadece spor hayatına değil, eğitim öğretim hayatlarına da çok önem veriyoruz. Beldemizde toplamda 16 Milli sporcu çıkarttık ve bunlardan 6 kişi şu anda Üniversitelerin Spor Bilimleri fakültelerinde öğretmenlik, antrenörlük gibi bölümlerde burslu bir şekilde rahatça okuyabiliyorlar. Kolejlerde tam burslu okuyan ortaokul ve liseli sporcularımız var. Bunlar çok büyük ayrıcalık. Tabi ki bunda eğitimcilerimizin payı büyük. Gökalp Yıldız ve Hanife Yıldız hocalarımız ikisi de Türkiye'de tanınan milli sporculuk ve antrenörlük yapmış kişiler. Biri İzmir'den, biri Eskişehir'den gelmiş olmalarına rağmen beldemizi inanılmaz sevip sahiplendiler. Açıkçası 40 yıllık Dodurgalı gibiler. Bizler de belediye olarak elimizdeki tüm imkanlarla sporcularımıza ve hocalarımıza destek oluyoruz. İşin aslına bakarsak Büyükşehir Belediyelerinin katılamadığı bazı özel turnuvalara belediye imkanlarımızla biz sporcularımızı yollayabildik ve bu turnuvalardan çok önemli madalyalar elde ettik. Türkiye'deki turnuvalarda da hem bizlerin hem de Bilecik Gençlik ve Spor il müdürlüğünün destekleriyle çocuklarımız rahatça maçlara gidiyor." dedi. - BİLECİK