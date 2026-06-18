Dünya Kupası için Meksika'da bulunan Güney Kore takımının kampının yakınında İHA düşürüldü

Meksika'da güvenlik güçleri, Dünya Kupası için ülkede bulunan Güney Kore milli futbol takımının antrenman kampının yakınında bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Associated Press (AP) ajansına konuşan Meksikalı bir federal yetkili, güvenlik güçlerinin Güney Kore kampı yakınında "izinsiz bir İHA"yı tespit ederek etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika'nın Güney Kore ile oynayacağı müsabaka öncesi İHA düşürülmesi dikkatleri çekerken insansız hava aracının iki takım arasındaki maç öncesinde Seul ekibini gözetleme amacıyla gönderilip gönderilmediği henüz netlik kazanmadı.

Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo, olayı "talihsiz" olarak nitelendirerek "Salı günü antrenmanımız sırasında gökyüzünde bir İHA olduğunu öğrendik. Neyse ki taktik çalışmamıza başlamadan hemen önce fark ettik, bu yüzden bizi etkilemedi. Ancak maça hazırlandığımız en kritik dönemde yaşanması talihsizdi." dedi.

Meksikalı federal yetkiliye göre, son günlerde turnuvanın oynandığı üç ev sahibi kent olan Mexico City???????, Guadalajara ve Monterrey'deki stadyumların güvenlik bölgelerine girmeye çalışan çok sayıda İHA etkisiz hale getirildi.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Kanada kadın milli takımı, Yeni Zelanda'nın antrenmanını İHA ile gözetlemekle suçlanmış ve iki antrenörün görevine son verilirken baş antrenör Bev Priestman da milli takım kadrosundan uzaklaştırılmıştı.